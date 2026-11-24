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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Vadi Gazze Köprüsü bölgesinde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesindeki sağlık kaynakları da, İsrail'in dün Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Et-Tevbe bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Halid Zahir Ebu Avn'ın (23) bugün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Yerel kaynaklar ayrıca, İsrail topçu birliklerinin kuzeydeki Cibaliya ve Beyt Lahiya beldelerinin doğu kesimlerini yoğun şekilde bombaladığını belirtti.

Öte yandan, İsrail'in Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2'si güvenlik görevlisi, biri sivil 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, naaşlarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesine getirildiği bildirilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Han Yunus İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı El-Mevasi polis noktasına düzenlenen İsrail saldırısında görev başındayken hayatını kaybeden polis memurları Vecdi Sami Ebu Salah (33) ve Subhi Ebu Tuayme (23) için taziye mesajı yayımlandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA