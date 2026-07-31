Haberler

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin bulunduğu bir grubu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin bulunduğu bir grubu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Ebu Arif Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bölgede İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1214 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 977 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz

Göçmen akınına uğrayan ülke Schengen'den çıkarılıyor mu?
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

ABD sarsan olay! Ordunun gözbebeği çakıldı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

Sinem Dedetaş hakim karşısında