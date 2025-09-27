Gazze'de İsrail Saldırıları: 89 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42'si kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 89 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, kenti havadan ve karadan bombalarken Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı kuzeydeki Gazze kenti İsrail ordusunun yoğun saldırıları altında.

Gazze kentinde 42 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Derac Mahallesi'nin Sudra bölgesinde sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde Filistinli "Eş-Şurafa" ailesinin evine düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Filistinli "Bekr" ailesinin evini hedef alan saldırıda 9, El-Abbas Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alana düzenlenen saldırıda 5, Rimal Mahallesi'nin El-Vahde Caddesi'nde bir apartman dairesini hedef alan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği Er-Raşid Caddesi'nde yerinden edilenleri hedef alan hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail İHA'sından açılan ateşte 1 kişi öldü.

Gazze kentinin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde evler ve çadırlar bombalandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Nusayrat kampında Filistinli "Cemel" ailesinin evinin bombalanması sonucu aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kampta sivillerin toplandığı başka bir alanın bombalanması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda beldesinde Filistinli "Ebu Rukkab" ailesinin evine düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yerinden edilenlerin kaldığı çadır İsrail savaş uçaklarınca bombalandı. Saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed ed-Daye yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlenen diğer saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım bekleyenlere ateş açıldı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda Han Yunus'un çeşitli bölgelerinde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Refah kentinin Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Hamas: İsrail bu sabahtan itibaren yaklaşık 100 kişiyi öldürdü

Öte yandan Hamas yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bu sabahtan itibaren Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 100 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in bugün Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi ve orta kesimlerde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki katliam gerçekleştirdiği kaydedildi.

Dünyanın gözü önünde kanlı sahnelerin tekrar ettiği ifade edilen açıklamada, Arap ülkelerine, İslam dünyasına ve uluslararası topluma, "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi, acilen harekete geçmesi ve Filistin halkına karşı işlenen suçları durdurmak için çeşitli yollarla İsrail'e baskı uygulaması" çağrısı yapıldı.