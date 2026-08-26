Haberler

Han Yunus'ta Çadıra İHA Saldırısı: 1 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gazze'de ateşkes sonrası saldırılarda toplam ölü sayısı 73 bin 438'e ulaştı.

HAN İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra yönelik saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus kentinin batısındaki Gays Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra saldırı düzenledi.

Nasır Hastanesi kaynakları, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin naaşı ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438'e, yaralı sayısı ise 174 bin 447'ye yükseldi.???????

Kaynak: AA
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor

Butik otel ve pansiyonlarda her şey sil baştan değişiyor

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Siber Güvenlik Başkanlığı 47 alanda uzman personel alacak

350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri

Şerife'nin öldürülmeden önceki son sözleri: Bu adam bana...

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı