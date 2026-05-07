İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 628'e yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 628'e ulaştı. Ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği belirtilirken, son 24 saatte 9 ölü ve 39 yaralı hastanelere getirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 39 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 846 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 418 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 769 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 628'e, yaralı sayısının da 172 bin 520'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.??????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
