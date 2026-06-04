İsrail Gazze'ye Yönelik Saldırını Sürdürüyor
İsrail'in perşembe günü Gazze kentine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi öldü. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, evleri hedef alan saldırılarda 7 kişinin, Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
GAZZE, 4 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Gazze kentine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, evleri hedef alan saldırılarda 7 kişinin, Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kaynak: Xinhua