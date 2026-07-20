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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı hastaneler ve merkezlere düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar, Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların ateşkese rağmen sürdüğünü gösteriyor.

İsrail'in gün içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gün boyu Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde sivillerin sığındığı merkezleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almaya devam etti.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Yemen es-Said Hastanesi'nin birinci katına düzenlenen hava saldırısında, biri kadın olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirirken, çoğunluğu çocuklardan oluşan çok sayıda sivil yaralandı.

Kuzey bölgesindeki bir diğer sığınma merkezine gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısında ise bir Filistinli ile kızı hayatını kaybetti.

Bölgedeki sağlık kaynakları, hastaneler ve yerel basın ağlarından aktarılan son verilere göre, gün içindeki saldırılarda Gazze'nin kuzey, merkez ve güney bölgelerinde toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivilin tedavilerine hastanelerde kısıtlı imkanlarla devam ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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