İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 267'ye yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 267'ye yükseldi. Son veriler, yaralı sayısının ise 171 bin 976 olduğunu ortaya koydu.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 267'ye ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 691 kişinin yaşamını yitirdiği, 1876 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 267'ye, yaralı sayısının ise 171 bin 976'ya çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
