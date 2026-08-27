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İsrail'in Gazze'deki Şati Kampı'na İHA saldırısı: 2 yaralı

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İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda biri ağır 2 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda biri ağır 2 Filistinli yaralandı.

Filistin medyasında yayımlanan habere göre İsrail, Şati Mülteci Kampı'nda bir evin çatısına İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda yaralanan 2 kişi Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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