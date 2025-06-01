İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 39 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 39 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya giden sivillere ateş açması sonucu 39 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı. Saldırının insani yardım dağıtımı sırasında gerçekleştiği bildirildi.

- İsrail, Gazze'de insani yardım almaya giden sivillere ateş açtı: 39 ölü

GAZZE - İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere düzenlediği silahlı saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik korkunç saldırılar düzenliyor. Masum ve silahsız sivilleri hedef alan İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere doğrudan ateş açtı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım noktasının yakınında düzenlenen saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar ve hayatını kaybedenler ambulanslarla Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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