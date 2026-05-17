Gazze'de ateşkes ihlali: 6 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun, ateşkese rağmen çeşitli bölgelerde 6 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Deyr el-Belah'ın kuzeyindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktasına saldırı düzenlendi.

İsrail'e ait insansız hava aracından (İHA) atılan iki füzenin isabet ettiği yemek dağıtım noktasında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus kent merkezindeki İsrail saldırılarında ise 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde kafe olarak kullanılan çadıra düzenlediği saldırıda da en az 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda ise bir Filistinlinin öldüğü aktarıldı.