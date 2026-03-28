Ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin Gazze'deki saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir Filistinli yaşamını yitirirken, yaralananlar oldu.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze şehrinin doğusunda İsrail güçlerinin saldırısında Fehmi Kaddum hayatını kaybetti. Şema Mahallesi'nde de evlere açılan ateşte bazı kişiler yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini hedef alarak yoğun bir şekilde topçu ateşine tabi tuttu. Tanklardan açılan ateşte sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedildi.