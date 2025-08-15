İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda siviller hedef alındı, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batı ve orta kesimini hedef alan hava saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında sözde insani yardım dağıtım merkezinde bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli öldü.

Şeridin batısındaki Rimal Mahallesi'nde İsrail'in sivilleri hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kisufim Sınır Kapısı yakınındaki bir bölgeye düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli, Deyr el-Belah'ın doğusundaki saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
