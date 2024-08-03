Üye Girişi
Haberler

İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 16 Filistinli can verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda, yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Hamame adlı okulu bombaladığı bildirildi.

16 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Açıklamada, İsrail ordusunun daha önce yaptığı saldırıdan kısa süre sonra aynı bölgeyi 3 füzeyle bombaladığı ifade edildi. Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden AA'ya yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Hamame Okulu'nu hedef alan saldırısı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda şehit ve yaralı hastanemize getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları ise yerinden edilen Filistinlilerle dolu okuldaki bazı sınıfların İsrail bombardımanı sonrası tamamen yok olduğunu aktardı. İsrail saldırısıyla okulun da ciddi hasara uğradığı kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

 ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz
title