İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde sivil yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivil yerleşim yerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin bulunduğu Es-Sumud kampını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Han Yunus'un birçok bölgesini daha topçu saldırılarla hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusunun dün Gazze kentine bağlı Derec Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail, saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1359 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 571 kişi yaralandı.

Kaynak: AA