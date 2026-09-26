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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az bir sivilin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az bir sivilin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda en az bir Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş yaralandı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Salahaddin Caddesinde açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in yaraladığı sivillerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1408 Filistinli hayatını kaybetti, 4916 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 74 bin Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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