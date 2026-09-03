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Gazze'de İHA Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir mahalleyi hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir mahalleyi hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yer alan Rimal Mahallesi'ndeki Sevr Caddesi'nde sivillerin toplandığı alanı insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlinin naaşının Şifa Hastanesine getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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