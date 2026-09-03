Gazze'de İHA Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir mahalleyi hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir mahalleyi hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yer alan Rimal Mahallesi'ndeki Sevr Caddesi'nde sivillerin toplandığı alanı insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden Filistinlinin naaşının Şifa Hastanesine getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA