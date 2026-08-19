Gazze'de kafe saldırısında ölü sayısı 7'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye salı akşamı düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Şifa Hastanesindeki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, dünkü saldırının ardından hastaneye getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

Böylece İsrail ordusunun Gazze'deki limanda balıkçı kahvehanesine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı, biri çocuk, 7 kişiye çıktı.

Saldırıda yaralanan 13 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, saldırılarını sürdüren İsrail ordusu salı akşamı Gazze kentindeki bir kafeyi İHA'yla hedef almıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırının ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA