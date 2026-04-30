İsrail'in Gazze'de bir at arabasına İHA saldırısı düzenlemesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
- ÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir at arabasını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Filistin basınına göre İsrail, Gazze kentinin güneydoğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınlarında bir at arabasına İHA saldırısı gerçekleştirdi.
Yerel sağlık kaynaklarından AA'ya yapılan açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Saldırıda bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu