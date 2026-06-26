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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir grup sivili İHA ile hedef aldı. Saldırıda 35 yaşındaki Udey Hamdi Yunus hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup vatandaşı hedef aldığı hava saldırısında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde sivil vatandaşları insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İHA saldırısında yaşamını yitiren 35 yaşındaki Udey Hamdi Yunus isimli Filistinli vatandaşın cenazesi, Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Yerel kaynaklar da Yunus'un, İsrail ordunun konuşlu olduğu yakın bölgede odun toplamaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise İsrail'in İHA'yla bir grup vatandaşı hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, Beyt Lahiya bölgesinde gerçekleşen saldırıda ayrıca bazı kişilerin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde ateş açarak bir Filistinliyi öldürmüştü.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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