AP üyesi Botenga, Filistinli esirlere cinsel saldırılardan haberdar olan Batı'nın sessizliğini eleştirdi Açıklaması

Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçikalı üyesi Marc Botenga, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik The New York Times muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada ortaya konulan cinsel saldırılarının Batı tarafından uzun süredir bilinmesine rağmen engellenmediğine dikkati çekti.

Botenga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, The New York Times'ın Filistinli seslerin yanı sıra İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletlerin yıllardır dile getirdiği gerçekleri yayımladığını belirterek, bu uygulamaların ve daha kötülerinin uzun zamandır bilindiğine işaret etti.

"Asıl soru ise şu: Batılı hükümetler neden bunları bilmiyormuş gibi davranıyor?" sorusunu yönelten Botenga, "İnsan hakları ihlalleri nedeniyle birçok başka ülkeye yaptırım uygulayan ülkeler, İsrail'e aynı şekilde yaptırım uygulamıyor." dedi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumu, uluslararası insan hakları kuruluşları ve medya organlarının son dönemde yayımladığı raporlarla yeniden gündeme geldi.

Nisan 2026 verilerine göre İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısı, 86'sı kadın ve 352'si çocuk olmak üzere 9 bin 600'ü aştı.

Uluslararası raporlarda, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamele, işkence ve cinsel şiddetin sistematik bir devlet politikası haline geldiği belirtiliyor.

The New York Times muhabiri Nicholas Kristof tarafından yürütülen araştırma ise İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne serdi.

Araştırmada, Filistinli tutukluların fiziksel işkence, ağır kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve cinsel saldırılara maruz bırakıldığına ilişkin çok sayıda tanıklık ve bulguya yer verildi.

İnsan hakları örgütleri, bağımsız uluslararası soruşturma yürütülmesi ve gözaltı merkezlerine bağımsız gözlemcilerin erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyor.