İsrail'in Gazze'de Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde Cibaliya Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de toplam can kaybı 72 bini aştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Faluca bölgesine saldırı düzenledi.

Hareket halinde bir motosikletin hedef alındığı İsrail hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 736'ya, yaralı sayısı da 172 bin 535'e yükseldi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
