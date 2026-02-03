İsrail ordusu ve Filistin toplarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Batı Şeria'da 1872 saldırı gerçekleştirdi

İsrail ordusu ve Filistin toplarını gasbeden İsraillilerin ocak ayında, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1872 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da devam eden saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ocak ayında Filistinliler ve mülkleri aleyhinde 1872 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Şaban, bu saldırıları "sistematik terör politikasının devamı" olarak nitelendirdi.

Saldırılardan 1404'ünün İsrail ordusu, 468'inin İsrailliler tarafından düzenlendiğini kaydeden Şaban, saldırıların, fiziksel şiddet, ağaçların sökülmesi, tarım arazilerinin kundaklanması, çiftçilerin topraklarına ulaşmasının engellenmesi ve mülklere el konulması gibi farklı şekillerde gerçekleştiğini belirtti.

Şaban, ayrıca Filistinliler ait evlerin ve tarım arazilerindeki yapıların yıkıldığını; geniş Filistin topraklarının "güvenlik ya da İsraillilerin korunması" bahanesiyle kapatıldığını ifade etti.

Filistinli ailelerin yerinden edilmesi, yağma, kundaklama

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ocak ayında düzenlediği saldırılar neticesinde 3 bedevi topluluğundan 125 ailenin zorla yerlerinden edildiğine işaret eden Şaban, doğudaki Şellal Avce bedevi topluluğunun zorunlu göçe çok fazla maruz kaldığını aktardı.

İsraillilerin 349 yağma ve hırsızlık eylemi gerçekleştirdiğini ve 1245 zeytin ağacını söktüğü, zarar verdiği ya da zehirlediğini kaydeden Filistinli yetkili, bu saldırıların toprakları asıl sahiplerinden ayırmayı hedefleyen sistematik zorunlu göç politikasını oluşturduğunu ve bunun da tedrici bir fiili ilhak projesinin parçası olduğunu vurguladı.

Yasa dışı yerleşimler

Geçen ay El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Nablus'ta ikişer, Kudüs'te ise bir olmak üzere Filistin toprakları üzerinde yasa dışı 9 yeni yerleşim karakolu kurma girişiminde bulunulduğunu aktaran Şaban, "İsrail makamları, vatandaşlara ait 744 dönüm araziye el koydu. Bunun 50 dönümü Ramallah, Nablus ve Cenin'deki askeri talimatlarla; 694 dönümü ise Kalkilya ve Salfit'te 'Dorot' ismiyle yeni bir yerleşim kurmak amacıyla el konuldu." bilgisini paylaştı.

İkamet edilen evler de dahil yapıların yıkılması

Şaban, İsrail'in ayrıca 126 yapıyı kapsayan 59 yıkım eylemi gerçekleştirdiğini, bunların arasında 77'sinin halen ikamet edilen evler olduğunu, çoğu El Halil ilinde olmak üzere ise 40 yıkım tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Tel Aviv'in geçen ay binlerce dönüm Filistin topraklarında 2 bin 729 konutun inşasını içeren 21 yerleşim planı üzerinde çalıştığı bilgisini veren Şaban, Tulkerim'in batısında 788 dönümlük yeni bir sanayi bölgesi kurulmasını onayladığına işaret etti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, bu adımların Filistin coğrafyasının parçalanmasını daha da derinleştirdiğini vurguladı.