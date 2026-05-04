İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Harayib, Şakra, Haris, Deyr Kanun Nahr, Cenata ve Kefre beldelerini hedef aldı.

Harayib'de bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, işgal altındaki Beyyada beldesinde yeni kurulan teknik ekipmanların kamikaze insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah, daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise Deyr Mimas beldesinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın uygun silahlarla hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.