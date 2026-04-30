İsrail'in, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının öğle saatlerinden önce düzenlediği hava saldırılarında Nebatiye vilayetine bağlı Cebşit beldesinde 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Tulin beldesinde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı saldırılarda, Haruf beldesinde de 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca sabah saatlerinden bu yana Sultaniyye, Yahun, Cumeycime, Kalavay ve Adşit beldelerini bombaladı.

Sarife beldesinde bir motosiklet, İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla hedef alındı.

İsrail topçu birlikleri, Buyut Siyad, Doğu Zavtar, Mivdon, Hinniyye, Zebkin ve Konin beldelerini vurdu.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla kısa süre önce Lübnan'ın güneyine saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.