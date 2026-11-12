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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti, 1 Filistinli ise ağır yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti, 1 Filistinli ise ağır yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na ateş açtı. Saldırıda Hasan Ebu Haris isimli Filistinli yaşamını yitirdi. Ebu Haris'in cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Masdar köyü ve çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı. Bölgeden yoğun silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail, Mevasi'de çadırları vurdu: Filistinli kız ağır yaralandı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde ise İsrail askerleri yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda 23 yaşındaki bir kız ağır yaralandı.

Çadırında uyuduğu sırada yaralanan Filistinli kız, Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombalamıştı.

Saldırıda aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 Filistinli de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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