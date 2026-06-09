Ateşkesi İhlal: Gazze'de İsrail Saldırısı
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bir Filistinli İsrail saldırısı sonucu yaralandı.
Saldırıda yaralanan 52 yaşındaki Mazin el-Bubli, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.
İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde ateş açması sonucu ise bir Filistinli çocuk yaralandı.
Yaralı çocuğun kentteki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hosni Nedim