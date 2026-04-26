İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan ve sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Saldırıda Muhammed Riyad el-Aşkar ile Muhammed Ziyad el-Aşkar isimli 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Muğraka bölgesine düzenlediği saldırıda ise Mahmud Salih Cabir adlı bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 800'den fazla kişi öldürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
