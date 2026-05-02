İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu sözcülerine destek için İspanya'da gösteri düzenlendi

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım malzemesi ulaştırmak için yolda olan Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyen İsrail donanmasının filonun iki sözcüsü Saif Abukeshek ile Thiago Silva'yı alıkoyması İspanya'da protesto edildi.

İspanyol ve Filistin vatandaşı Saif Abukeshek ile Brezilyalı Thiago Silva'nın serbest bırakılması talebiyle Madrid ve Barselona kentlerinde yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı önünde yapılan eyleme Podemos Partisinin liderleri de destek verdi.

Yapılan açıklamalarda, İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği'nin, Saif Abukeshek ve Thiago Silva'nın acilen serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

Barselona'da yapılan gösteriye katılan Saif Abukeshek'in eşi Sally, basına verdiği demeçte, İspanya'nın Tel Aviv konsolosunun bugün Aşdod Limanı'nda kocasıyla görüştüğünü ve açlık grevine başladığını öğrendiğini söyledi.

Saif Abukeshek'in Filistin kökenli olmasından dolayı tutuklanacağını bildiğini ve Eylül 2025'teki ilk Küresel Sumud Filosu misyonunda olduğu gibi bu kez de Gazze'ye ulaşma amacı bulunmadığını aktaran Sally, İsrail donanmasının teknelere saldırısında kocasının "hafif yaralandığını, kötü muamele gördüğünü ve şokta olduğunu" dile getirdi.

Sally, "O, her zaman Filistin halkını savunmak için çalışan, insani yardım aktivisti bir kişi. İspanyol hükümetine, Saif'in serbest bırakılması için mümkün olan her şeyi yapması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Diğer yandan Uluslararası Af Örgütünün İspanya şubesi de yaptığı açıklamada, "Uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'nun yasa dışı şekilde durdurulmasının ardından İsrail ordusu tarafından keyfi olarak gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere İsrail'e götürülen Saif Abukeshek ve Thiago Avila'nın güvenliğinden derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu sözcülerinin serbest bırakılması yönünde İsrail'e çağrı yapmıştı.