Haberler

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu sözcülerine destek için İspanya'da gösteri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım malzemesi ulaştırmak için yolda olan Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyen İsrail donanmasının filonun iki sözcüsü Saif Abukeshek ile Thiago Silva'yı alıkoyması İspanya'da protesto edildi.

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım malzemesi ulaştırmak için yolda olan Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyen İsrail donanmasının filonun iki sözcüsü Saif Abukeshek ile Thiago Silva'yı alıkoyması İspanya'da protesto edildi.

İspanyol ve Filistin vatandaşı Saif Abukeshek ile Brezilyalı Thiago Silva'nın serbest bırakılması talebiyle Madrid ve Barselona kentlerinde yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı önünde yapılan eyleme Podemos Partisinin liderleri de destek verdi.

Yapılan açıklamalarda, İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği'nin, Saif Abukeshek ve Thiago Silva'nın acilen serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

Barselona'da yapılan gösteriye katılan Saif Abukeshek'in eşi Sally, basına verdiği demeçte, İspanya'nın Tel Aviv konsolosunun bugün Aşdod Limanı'nda kocasıyla görüştüğünü ve açlık grevine başladığını öğrendiğini söyledi.

Saif Abukeshek'in Filistin kökenli olmasından dolayı tutuklanacağını bildiğini ve Eylül 2025'teki ilk Küresel Sumud Filosu misyonunda olduğu gibi bu kez de Gazze'ye ulaşma amacı bulunmadığını aktaran Sally, İsrail donanmasının teknelere saldırısında kocasının "hafif yaralandığını, kötü muamele gördüğünü ve şokta olduğunu" dile getirdi.

Sally, "O, her zaman Filistin halkını savunmak için çalışan, insani yardım aktivisti bir kişi. İspanyol hükümetine, Saif'in serbest bırakılması için mümkün olan her şeyi yapması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Diğer yandan Uluslararası Af Örgütünün İspanya şubesi de yaptığı açıklamada, "Uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'nun yasa dışı şekilde durdurulmasının ardından İsrail ordusu tarafından keyfi olarak gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere İsrail'e götürülen Saif Abukeshek ve Thiago Avila'nın güvenliğinden derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu sözcülerinin serbest bırakılması yönünde İsrail'e çağrı yapmıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi

Galatasaray Samsun'da fark yedi! Puan farkı 4'e indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yaptı, gözünü Süper Lig'e dikti
Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı

Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Çekiciyi önce üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı

Önce koca çekiciyi üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı
Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yaptı, gözünü Süper Lig'e dikti
Bolu'da sokak ortasında kavga

Sokak ortasında yere yatırdıkları adama kabusu yaşattılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu