İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Hussain: "Bize plastik mermiyle saldırdılar"

SERCAN İRKİN/IRMAK AKCAN - Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerinden Sijaad Hussain, İsrail'in filoya yönelik hukuka aykırı müdahalesi sırasında kendilerine plastik mermiyle saldırıldığını söyledi.

İngiliz Hussain, İsrail'in uluslararası sularda filoya yönelik saldırısı sonrası yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail'in filoya yönelik hukuka aykırı müdahalesi sırasında uluslararası sularda olduklarının altını çizen Hussain, "İnsani yardım taşıyorduk ve Gazze'ye doğru yol alıyorduk. Bize uluslararası sularda saldırdılar. Girit'ten çok daha önce, ki orası onların toprakları değil, onların bölgesi değil." dedi.

Hussain, İsrail'in teknelere baskın yaptığını aktararak, "Bize plastik mermiyle saldırdılar. Yaralananlar oldu. Teknelerimize baskın yaptılar. Bizi büyük bir konteyner gemisine götürdüler ve oraya yerleştirdiler. Geceleri çok soğuktu, çok rahatsızdık." diye konuştu.

Birkaç filo üyesinin saldırıya uğradığını aktaran Hussain, birçok kişinin ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Hussain, 2 kişinin halen serbest bırakılmadığını belirterek, aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Halen bazı teknelerin denizde olduğunu kaydeden Hussain, "Filistin için sesimizi yükseltmeliyiz. İnşallah, Filistin özgür olduğunda biz de özgür olacağız." diye konuştu.

Hussain, "Türk milletine sağladıkları her şey için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Filoya tekrar katılmak istediğini ifade eden Hussain, "İnşallah tekrar fırsat bulurum." dedi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Dev hızlı tren projesinde sona doğru: Seyahat süresi 2 saatin altına inecek

Dev projede sona doğru! Seyahat süresi 2 saatin altına inecek

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!