Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlerden oluşan ikinci kafile Paris'e vardı

Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlerden oluşan ikinci kafile Paris'e vardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlerden oluşan ikinci kafile Paris'e ulaştı. Aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve yasal dayanak olmadan tutulduklarını ifade etti.

İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivistlerinden oluşan ikinci kafile, Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

İsrail tarafından alıkonulan filonun Fransız aktivistlerden oluşan ikinci kafilesi, yerel saatle 16.20 sıralarında Fransa'nın Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na indi.

Filistin'i destekleyen vatandaşlar, kafileyi havalimanında "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi" sloganlarıyla karşıladı.

İkinci kafile ile ülkesine dönen Fransız aktivist Yasmine Scola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Aşdod Limanı'na geldiği sırada şaşkınlık içinde olduğunu söyledi.

Scola, "Onu beklemiyordum, sürekli gerilim içindeydik." diyerek, başları yerde, elleri bağlı şekilde tutuldukları için yalnızca orada bulunan kişilerin ayaklarını görebildiklerini anlattı.

Neler yaşayacaklarını öngöremedikleri için sürekli stres halinde olduklarını vurgulayan Scola, 2 gün boyunca hapishaneye çevrilen gemilerde tutulduklarını dile getirdi.

Scola, gemideyken yerde uyuduklarını belirterek, "İçinde uyuduğumuz konteynerler vardı ve tavuk kümesinde gibiydik çünkü ortada bir alan vardı ve konteynerlerin üzerindeki muhafızlar, avluda bulunan insanlara rastgele ateş açıyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail makamlarınca berbat koşullarda tutulduklarını belirten Scola, "Hiçbir hakka saygı gösterilmedi." dedi.

Scola, aktivistleri gemilerde tutmak için İsrail'in hiçbir yasal dayanağının olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kaçırılmıştık, dolayısıyla yasal olarak hiçbir şeye, doktora, avukata erişemiyorduk. Ardından son derece muğlak gerekçelerle Ktziot Hapishanesi'ne transfer edildik. Bundan sonra 36 saat sürekli kelepçeli kaldık. Uzun bir süre tuvalete erişemedik."

Filodaki Fransız aktivistlerden oluşan ilk kafile, bugün yerel saatle 12.50 sularında Paris'e dönmüştü.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını reddetti
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı

Kılıçdaroğlu'nun telefonuna çıkmayan Özel'den yeni açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına 'CHP Genel Başkanı' unvanını yazdı

Kılıçdaroğlu ilk değişikliği sosyal medya hesabında yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe'ye Yunanistan'da büyük terbiyesizlik
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı

Poşetten 33 ölü kedi çıktı! Gözaltındaki ismin kimliği daha da skandal
Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti

Mutfaktaki fırın ölüm saçtı! 18 yaşındaki Dilber'den kahreden haber
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!