Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp'a getirildi

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 85'i Türk vatandaşı 422 aktivist, İstanbul'a getirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İSRAİL tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 85'i Türk vatandaşı 422 aktivist İstanbul'a geldi. Aktivistler havalimanındaki işlemlerin ardından gerekli muayeneler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'nden çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na getirildi. İşlemleri tamamlanan 85'i Türk vatandaşı olan 422 aktivist Türk Hava Yolları'na ait Ramon Havalimanı'ndan havalanan 3 ayrı uçakla İstanbul'a getirildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİLER

İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılanan aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aktivistlere destek olmak isteyen kalabalık grup Adli Tıp Kurumu'nun önünde toplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
