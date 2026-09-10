Haberler

İsrail ile Lübnan arasındaki 8. tur müzakerelerin gelecek hafta İtalya'da yapılacağı iddia edildi

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ile Lübnan arasındaki 8. tur müzakerelerin gelecek hafta İtalya'da yapılacağı öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasındaki 8. tur müzakerelerin gelecek hafta İtalya'da yapılacağı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonunun haberinde, Lübnan ile 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yeni bir müzakere turu yapılacağı belirtildi.

Müzakerelerde, Lübnan'ın güneyindeki "pilot bölgelerin" Hizbullah unsurlarından temizlenip temizlenmediğini tespit etme görevini üstlenecek bir gücün oluşturulması konusunun görüşüleceği ifade edildi.

Haberde müzakerelere katılacak ülkelere ve söz konusu gücün çalışma mekanizmasına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'nin, İsrail'in geri çekileceği ve Lübnan ordusuna devredilecek alanları genişletmeyi hedeflediği bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca, Lübnan'da yapılan bir anketin, Lübnanlıların yüzde 80'inden fazlasının İsrail ile müzakereleri desteklediğini gösterdiği aktarıldı.

Lübnan'dan yeni müzakere turuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İki ülke 14 Nisan'dan bu yana 5'i ABD'nin başkenti Washington'da, ikisi İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirmişti. Hizbullah ise defalarca bu müzakereleri tanımadığını açıklamış ve hükümete de bunu durdurma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Tüm dünyada aranıyordu! Barona İstanbul'da dev operasyon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Efsane film “Şabanoğlu Şaban” geri dönüyor! Başrolde bu kez Ali Sunal var

Efsane filmde babasının rolünü oynayacak
Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Saf değiştiren 3 CHP'li ilçede siyasetin seyrini değiştirdi
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

Roma'dan alkışlanacak hareket!
Kazara torununu öldürdü

Daha 14 yaşındaydı! Dedesi, katili oldu
Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler

İstanbul'daki vahşetten yeni görüntüler