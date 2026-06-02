İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında 2 Lübnan askeri yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 2 Lübnan askeri yaralandı.

Lübnan ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait bir İHA, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde Lübnan askerlerini hedef aldı.

Nebatiye'deki Habbuş-Deyr ez-Zehrani yolu üzerinde saldırıya uğrayan Lübnan askerlerinden 2'si yaralandı.

Saldırıda orta derecede yaralandığı belirtilen 2 asker hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu son olarak Litani Nehri'nin kuzeyine girerek Şakif Kalesi ile Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini açıklarken, Sur kenti ve çok sayıda beldeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 269 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve işgalini sürdürürken, Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.