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İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda 48 yaşındaki İsmail Mahmud el-Mısri hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Ateşkes sonrası ölü sayısı 1027'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail'e ait İHA, Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Bir İyad mevkisinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırı bombaladı.

Saldırı sonucu 48 yaşındaki İsmail Mahmud el-Mısri yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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