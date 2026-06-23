İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail'e ait İHA, Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Bir İyad mevkisinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırı bombaladı.

Saldırı sonucu 48 yaşındaki İsmail Mahmud el-Mısri yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.