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İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Mahallesi ile Eş-Şati Mülteci Kampı'na akşam saatlerinde düzenlediği iki saldırıda, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 5 Filistinli yaralandı.

Şifa Hastanesindeki sağlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Nasr Mahallesi ve Şati Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in iki İHA saldırısında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 5 Filistinli arasında durumu ağır olanların bulunduğu aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1723 Filistinli hayatını kaybederken, 6 bin 208 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımında toplam can kaybının 74 bin 793'e, yaralı sayısının ise 176 bin 348'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA