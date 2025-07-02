İsrail Hükümetinden Batı Şeria'nın İlhakına Çağrı

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İsrail'in iktidar partisi Likud'un bakanları, Başbakan Netanyahu'ya hitaben işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazdı. Mektupta, ilhak kararının zamanının geldiği vurgulandı.

İsrail'de koalisyon hükümetinin iktidar partisi Likud'un tüm bakanları, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazdı.

Yerel basındaki haberlere göre, mektupta "tarihi başarıların ardından" Batı Şeria'nın da İsrail meclisi ay sonunda tatile girmeden ilhak edilmesi talep edildi.

Likud Partisi bakanları, Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde kaleme aldıkları mektupta, "Hükümetin egemenlik hakkını uygulama kararını onaylamasının zamanı geldi." şeklinde seslenerek işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar ilhak edilmesi çağrısı yaptı.

Mektupta, "İsrail'in İran'a karşı elde ettiği başarının ardından bu görev tamamlanmalı ve ülke içindeki varoluşsal tehdit ortadan kaldırılmalı, ülkenin kalbinde başka bir katliamın yaşanması önlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetiminin "stratejik ortaklığı", "desteği" ve "yardımı" ile Batı Şeria'yı ilhak zamanının geldiği iddia edilen mektupta, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail için varoluşsal bir tehlike olduğu savunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, söz konusu memnuniyetle karşıladığına işaret ederek ilhakı savundu.

Adalet Bakanı Levin de "ilhak" çağrısı yapmıştı

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın "İsrail'e ilhakının zamanının geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini" savunmuştu.

Levin, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhakına" ilişkin tartışmalara değinerek, "Bence bu dönem, mevcut sorunların ötesinde, kaçırmamamız gereken tarihi bir fırsat zamanıdır." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümette yer alan birçok bakanın Batı Şeria'nın "İsrail'e ilhakını" savunduğu biliniyordu.

Smotrich, Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yerleşim yerlerinin İsrail'e "ilhakı için bir şans olduğunu" söylemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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