İsrail Hükümeti, Gazze'deki DEAŞ Bağlantılı Milislere Silah Sağladığı İddiasını Zımnen Kabul Etti

İsrail Başbakanlık Ofisi, muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman'ın Gazze'de DEAŞ ile bağlantılı bir milis grubun Tel Aviv yönetimi tarafından silahlandırıldığı iddiasını zımnen kabul etti.

İsrail eski Savunma Bakanı Lieberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendisiyle işbirliği yapan ve Hamas'a karşı faaliyet gösteren milisleri silahlandırdığını iddia etti.

"İsrail hükümeti, Başbaşan'ın (Binyamin Netanyahu) emriyle DEAŞ ile özdeşleşen bir grup suçluya silah transfer ediyor." diyen Lieberman, bu eylemin kabine kararı olmadan Netanyahu'nun emri ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) direktörünün bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini, Genelkurmay Başkanı'nın konuya vakıf olup olmadığını bilmediğini dile getirdi.

Şin-Bet'ten iddialara cevap verilmezken, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Lieberman'ın iddiaları zımnen kabul edildi.

Lieberman'ın iddiaları üzerine yayımlanan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Hafta başında Gazze Şeridi'nde Yaser Ebu Şebab isimli kişinin liderliğindeki silahlı bir grup, İsrail ordusunun Refah'ta işgal ederek "güvenli bölge" ilan ettiği bir alanın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten bir video yayınlamıştı.

Şebab, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktasındaki bölgede kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek Filistinlileri bu bölgeye gelmeye davet etmişti.

Filistin basınına göre, geçmişte organize suç örgütü liderliği yapan Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyor.

Hamas kaynakları, Ebu Şebab'ın silahlı adamlarını bölgeye gelen insani yardımları İsrail ordusunun gözetiminde yağmalamakla suçluyor.

İsrail güvenlik teşkilatının, Gazze içinde Hamas'ın yönetimini sonlandırmak için aşiret ve grupları silahlandırma planı basına yansımıştı.