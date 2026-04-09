İsrail Ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın Yeğeni Ali Yusuf Harşi'yi Öldürdüklerini İddia Etti

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin Beyrut'ta düzenlenen bir saldırıda öldüğünü iddia etti. Ayrıca, Hizbullah'a ait bir dizi altyapının da hedef alındığı belirtildi.

IDF sözcülerinden Avichay Adraee, İsrail ordusunun Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni olan Ali Yusuf Harşi'yi öldürdüğünü ileri sürdü.

Sözcü, gece boyunca Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir dizi altyapının hedef alındığını belirtti. Adraee, Hizbullah mensuplarının Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine silah, roket mühimmatı ile fırlatma platformlarının taşındığı iki ana geçiş noktasının hedef aldığını ayrıca yaklaşık 10 silah deposu, fırlatma rampası ve komuta merkezinin de vurulduğuru öne sürdü.

