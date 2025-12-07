Filistin Esirler Heyeti: İsrail hapishanesindeki 2 Filistinlinin sağlık durumu ciddi

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanesinde tutulan 2 Filistinlinin sağlık durumunun ciddi olduğu uyarısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanesinde bulunan 65 yaşındaki Faysal Sabaana ile 29 yaşındaki Ali Ebu Atıyye'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hapishanedeki kötü şartlar ve kasten uygulanan tıbbi ihmal nedeniyle 2 Filistinlinin sağlık durumunun ciddi olduğu vurgulandı.

Hakkında herhangi bir suçlama ve yargılama olmaksızın 25 Ekim 2023'ten bu yana "idari tutuklu" olarak cezaevinde bulunan 65 yaşındaki Sabaana'nın kasım ayında geçirdiği kalp krizi sonrası Nafha Hapishanesi'nden Ayalon Hapishanesi kliniğine nakledildiği kaydedildi.

Sabaana'nın, krizden birkaç gün önce bazı belirtiler hissettiği, gardiyanlara kliniğe götürülmesi için haber verdiği ancak talebinin reddedildiği belirtildi.

Avukatının aktardığına göre Sabaana'nın, tetkik yapılmadan hemen önce bir sağlık görevlisi tarafından saldırıya uğrayarak darbedildiği aktarıldı.

Sabaana'ya verilen yiyecek miktarının gözaltına alındığından bu yana sınırlı olduğu, yaklaşık iki aydan beri de bu miktarın giderek daha da azaltıldığı kaydedildi.

Filistinli tutuklu 29 yaşındaki Ebu Atıyye'nin ise İsrail askerlerinin 4 Kasım'da Ramallah'taki iş yerine açtığı ateş sonucu ayağından yaralandığı, sonrasında ise gözaltına alındığı belirtildi.

Kudüs'teki İsrail'e ait Shaare Zedek Hastanesi'ne kaldırılan Ebu Atıyye'nin iki ameliyat geçirdiği bildirildi.

Filistinli tutukluların sağlık durumundan tümüyle İsrail Cezaevi İdaresinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Filistinli tutuklulara gerekli tıbbi bakımın sağlanması, onları hedef alan saldırılara son verilmesi ve yavaşça ölümlerini hedefleyen kasıtlı tıbbi ihmal uygulamasının durdurulması çağrısında bulunuldu.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.