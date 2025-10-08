İsrail Hapishanesinde Sağlık Problemleri Nedeniyle Bir Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanelerinde zor şartlar altında tutulan ve çeşitli hastalıklardan muzdarip 22 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin ez-Zahiriyye beldesinden 22 yaşındaki Filistinli tutuklu Ahmed Hatim Muhammed Hudeyrat'ın kaldırıldığı Soroka Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Necef Hapishanesi'nde tutulan Hudeyrat'ın diyabet ve uyuz hastalığı nedeniyle sağlığında ciddi kötüleşmenin olduğu ve 40 kilo kaybettiği bildirildi.

İsrail Cezaevi İdaresinin Filistinlileri kasıtlı olarak ölüme sürükleyen politikalar uyguladığına dikkati çekilen açıklamada, Hudeyrat'ın İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinliden biri olduğunun altı çizildi.

Hudeyrat'ın ölümüyle İsrail'in Gazze'de soykırımını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 78'e yükseldiği aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2024'ten bu yana hiçbir suçlama ve yargılama olmaksızın "idari tutuklu" olarak hapishanede tutulan Hudeyrat'ın sağlık durumunda ciddi bir kötüleşme olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Hamas'tan İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek çağrısı

Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin birbiri ardına hayatını kaybetmesi nedeniyle İsrailli liderlerin Filistinli esirlere karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeleri ve bunun acil uluslararası eylem gerektirdiğine işaret edildi.

Filistin halkına, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere daha fazla destek vermeleri ve yardımda bulunmaları çağrısı yapıldı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.