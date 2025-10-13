İsrail hapishanelerinden serbest kalan Filistinli esirler aileleriyle kavuşma anını heyecanla bekliyor

İsrail hapishanelerinde yıllarca tutuklu kalan Filistinli esirler, serbest bırakılmalarının ardından hapishanedeki ağır şartları, sistematik tecrit ve işkenceleri, özgürlüğe kavuşmanın yaşattığı duyguları anlattı.

Filistinli Muhammed Rıdvan ve Nasir Muhammed Selman Murad, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

"Annemin mezarını ziyaret edeceğim"

İsrail hapishanelerinde 10 yılını geçiren Filistinli Muhammed Rıdvan, serbest bırakıldığı ilk anda AA muhabirine yaptığı açıklamada, hapishanedeki zorlu koşulları ve özgürlüğe kavuştuğu ilk anki duygularını anlattı.

Rıdvan, "Biz içeride dünyadan tamamen kopuktuk. Haberleri sadece mahkemeye çıkan veya aile görüşmesi yapan kardeşlerimizden parça parça alabiliyorduk. O haber kırıntılarını birleştirip ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk." dedi.

İsrail hapishanelerindeki koşulların son derece ağır olduğunu vurgulayan Rıdvan, "Mahkumlara yapılan muamele çok sertti. Serbest bırakılanların bedenlerine bakınca zaten nasıl şartlar altında tutulduklarını anlıyorsunuz. Psikolojik olarak da dayanmak çok zordu ama Allah'a şükür sabrettik." ifadelerini kullandı.

Serbest kaldıktan sonraki ilk planını da paylaşan Rıdvan, "Şimdi memleketim Tubas'a döneceğim, ailemle ve çocuklarımla buluşacağım. Ardından da 10 ay önce vefat eden annemin mezarına gidip kabrini öpeceğim." diye konuştu.

Rıdvan, sözlerini "Tüm Müslümanların iyi olmasını, tüm esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum." ifadeleriyle tamamladı.

"Hayat yeni başlıyor"

İsrail hapishanelerinde üç yıldır tutuklu bulunan Nabluslu Nasir Muhammed Selman Murad, "Üç yıldır tutukluydum, hakkımda çok ağır bir hüküm verilecekti. Ancak Allah bize özgürlüğü nasip etti." dedi.

Murad, hapishanedeki tecride ve baskıya dikkat çekerek, "Yoğun bir medya karartması vardı. Yiyecekten içeceğe, haberlerden ailemizle iletişime kadar her alanda mahrum bırakıldık ve üzerimizde baskı kuruluyordu." ifadelerini kullandı.

Hapishane koşullarının savaşın ardından daha da zorlaştığını söyleyen Murad, "Her şey çok zorlaştı ama sonunda Allah'ın izniyle özgürlüğe kavuştuk. Gardiyanların muamelesi son derece kötüydü." diye konuştu.

Gazze'deki sivil kayıplara da değinen Murad, "Allah Gazze'deki şehitlerimize rahmet etsin, yaralılara şifa nasip etsin. Hala tutuklu olan kardeşlerimize de kurtuluş nasip etsin." sözleriyle dua etti.

Özgürlüğüne kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Murad, "Ailemi ve dostlarımı çok özledim. Bugün yeni bir hayat başlıyor. İnşallah bu yaşadığımız son felaket olur." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumu

Uluslararası gözlem ve insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ağır şartlar altında tutulduğunu ve sistematik olarak fiziki ve psikolojik işkencelere maruz kaldıklarını bildiriyor.

Filistinli esirler, uzun süreli hücre hapsi, fiziki ve psikolojik işkence, yetersiz beslenme, ailelerinden izole edilme, haber ve iletişim kısıtlamaları gibi yöntemlerle baskı altında tutuluyor. Bu uygulamalar hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi etkiler yaratıyor.