İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutsakların Ölüm Raporu: 98 Kayıp

Güncelleme:
İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde alıkonulan 98 Filistinli tutsak son iki yıl içinde hayatını kaybetti. Rapor, sistematik şiddet, tıbbi ihmal ve gizleme politikalarına dikkat çekiyor.

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde alıkonulan binlerce Filistinli tutsaktan en az 98'inin son iki sene içerisinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail İnsan Hakları Doktorları'nın hazırladığı rapora göre, her ay ortalama 4 Filistinli tutsak, İsrail'in esareti altında hayatını kaybediyor.

Rapor, Filistinli tutsakların, İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde sistematik şiddete maruz kaldığını, tıbbi malzeme temin ihlalleriyle karşılaştığını ve gizleme politikasına muhatap olduğunu ortaya koydu.

Ekim 2023 ile Ağustos 2025 arasında belgelenen 94 ve Ekim-Kasım 2025'te kaydedilen 4 ölüm olmak üzere, son iki yılda en az 98 Filistinli İsrail esareti altında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 98 Filistinliden 46'sının İsrail Cezaevi Servisi gözetiminde, 52'sinin ise Gazze'de alıkonulduktan sonra İsrail ordusunun gözaltında yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail İnsan Hakları Doktorları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından itibaren İsrail ordusunun zorla kayıp etme politikası nedeniyle gerçek ölüm sayısının çok daha fazla olduğunu vurguladı.

Raporun sadece İsrail gözaltı tesislerinde meydana gelen ölümleri kapsadığı ve gözaltına alındıktan sonra öldürülen Filistinlilere ait verilerin yer almadığı belirtildi.

Otopsi raporlarının incelenmesi neticesinde, Filistinli tutsakların ölüm nedenlerinin gardiyanların sistematik şiddeti ve ciddi tıbbi ihmal olduğu vurgulandı.

Filistinli tutsaklara yönelik fiziksel şiddet kanıtlandığı gibi ciddi yetersiz beslenme ve tıbbi destekten mahrum bırakmanın da kanıtlandığı, bulguların son iki yılda İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinlilerin açlık, susuzluk, aşırı sıcak ve soğuğa uzun süre maruz kaldığı kaydedildi.

Raporda İsrail makamların ölümleri gizlemek için soruşturmaları engellediği, ailelerin ölümlerden haftalar, hatta aylarca haberdar edilmediği ve medyadan öğrendiği, otopsi işlemlerinin ertelendiği ve bazı ölümlerde otopsi yapılmadığı aktarıldı.

Bugüne kadar şiddet ve tıbbi ihmalin belgelendiği davalarda bile İsrail askerlerinin, gardiyanların ya da cezaevi servisi doktorlarının yargılanmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Haberler.com
