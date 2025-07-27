İsrail Hapishanelerinde Tutuklulara Hastalık Bulaştırılıyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail hapishanelerinde gardiyanların tutuklulara kasten hastalık bulaştırdığını ve tedavilerini de engellediğini bildirdi.

Heyetin avukat ekibi aracılığıyla İsrail hapishanelerinde tutulanlardan aldığı ifadelerle belgelediği açıklamasında, İsrail Cezaevi İdaresinin tutuklular aleyhinde suç işlemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 10 binden fazla tutuklunun geleceğinin tehlikede olduğu ifade edildi.

Açıklamada yer alan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'in Yamun beldesinden Filistinli Hasan İmad Ebu Hasan'ın ifadesinde, gardiyanların gözaltına alındığı ilk gün kendisini uyuzlu bir tutuklu ile aynı yerde kalmaya zorladığını aktardı.

Ebu Hasan, hastalığın kendisine de bulaştığını ve üç aydan uzun süredir uyuz hastası olduğunu kaydetti.

El Halil'in batısındaki Beyt Ula beldesinden olan tutuklu Ala Adem de hapishanede cilt hastalığına yakalandığını ve kendisine tedavi imkanı sağlanmadığını belirtti.

Ramallah'ın batısındaki İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde tutuklu olan Bilal Amr da, sırtındaki platin nedeniyle şiddetli ağrılar çektiğini; İsrail Hapishane İdaresi'nden defalarca ağrı kesici talep etmesine rağmen bir sonuç alamadığını ifade etti. Amr da ayrıca gözlerinde de görme bozukluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Filistin insan hakları ve İsrail medyasındaki raporlara göre, İsrail hapishanelerinde tutulan 10 bin 800 Filistinli açlık ve işkencelerin yanı sıra tıbbi ihmallere maruz kalıyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, bulaşıcı hastalıklar ve cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtiliyor.