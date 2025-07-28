İsrail, Hanzala Gemisindeki Aktivistleri Gözaltında Tutmaya Devam Ediyor

İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda alıkonulan Hanzala gemisindeki 21 aktivistten 14'ünün gönüllü sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, 14 aktivist hakkında İsrail Gözaltı İnceleme Mahkemesinin karar verdiği belirtildi.

Hanzala gemisinde bulunan 21 gönüllüden İsrail vatandaşı olan 2'si dün serbest bırakıldı, bugün 5'inin sınır dışı edileceği bildirilirken, duruşmaya çıkan 14'ü hakkında sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verildiği kaydedildi.

Mahkemenin 6 saatten fazla sürdüğü belirtilerek Givon Hapishanesinde tutulan gönüllülerin açlık grevinde olduğu hatırlatıldı.

Duruşmada gönüllüler, "misyonlarının insani olduğunu ve İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik yasa dışı ablukası ve soykırımına karşı harekete geçme ihtiyacından kaynaklandığını" vurguladı.

Gönüllülerden Christian Smalls (ABD), İsrail güçleri tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığını aktarırken diğer aktivistler de gözaltı koşullarının insanlık dışı olduğunu dile getirdi.

Aktivistler, İsrail'in kendilerine avukatla görüşme hakkından vazgeçmeleri yönünde baskı uyguladığını söyledi.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Aşdod (Usdud) Limanı'na getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan 2'si karakola sevk edilerek serbest bırakılırken 19'u Ramla kentindeki Givon Hapishanesine nakledilmişti.