İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına saldırısında 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Reşid Caddesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı iki çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı.
Saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.
İsrail'in saldırısında çevredeki bazı çadırların da hasar gördüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Hosni Nedim