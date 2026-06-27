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İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına saldırısında 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Reşid Caddesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı iki çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırısında çevredeki bazı çadırların da hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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