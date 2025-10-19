İsrail, Hamas'tan Teslim Alınan Ölü Esirin Kimliğini Doğruladı

İsrail, Gazze'den Hamas'ın teslim ettiği ölü esirin cesedine ilişkin kimlik tespiti yapıldığını, cenazenin İsrailli erkek esir Ronen Ergel'e ait olduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail, Hamas'ın cumartesi gece saatlerinde teslim ettiği İsrailli ölü esirin cesedine ilişkin kimlik tespitini doğruladığını duyurdu.

İsrail, cesedin İsrailli esir Ronen Ergel'e (54) ait olduğunu duyurdu.

Hamas, gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli iki ölü eserinin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiğini açıklamıştı. İsrail, ikinci İsrailli esirin cenazesinin kime ait olduğunu henüz açıklamadı.

Buna göre, Hamas şu ana kadar Gazze'deki 28 İsrailli ölü esirden 12'sini teslim etmiş oldu.

Hamas, daha önce 11 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 11 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin ise İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Gazze'deki sağlık ekipleri, İsrail'in teslim ettiği Filistinli esirlerin cenazelerinde, "ellerinin bağlandığı, başlarından vurulduğu" gibi yargısız infaz ve işkence izlerine rastlandığını duyurmuştu. Bunun yanı sıra, Gazze'deki sağlık ekipleri, Gazze'deki sağlık sistemine İsrail'in iki yıl boyunca devam eden saldırıları sonucunda çöken sağlık sistemindeki eksiklikler karşısında, "teslim edilen Filistinli esirlerin cenazelerinde kimlik tespiti yapmakta zorlandığını" duyurmuştu.