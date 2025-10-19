İsrail, Hamas'tan Teslim Alınan İki Cesedin Kimliğini Doğruladı

Haberler

İsrail, Gazze'de gerçekleşen ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas tarafından teslim edilen iki cesedin kimliğini belirledi. Cesetlerden biri İsrailli Ronen Engel'e, diğeri ise Tayland vatandaşı Sonthaya Oakkharasri'ye ait olduğu tespit edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü dün akşam saatlerinde teslim alınan cesetlerden birisinin İsrail vatandaşı Ronen Engel'e ait olduğunu tespit etti.

Açıklamada, Engel'in 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyindeki Nir Oz yerleşim yerinde öldürüldüğü ve cesedinin Gazze'ye götürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hamas'ın dün akşam saatlerinde teslim ettiği ikinci cesedin Tayland vatandaşı Sonthaya Oakkharasri olduğu belirtildi.

Oakkharasri'nin de Be'eri yerleşim yerinde 7 Ekim 2023'te öldüğü ve cesedinin Gazze'ye götürüldüğü iddia edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, 12 ölü esirin ise cesedini teslim etmişti.

Bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan 1968 Filistinli esir serbest kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
