İsrail, Hamas'tan Teslim Alınan Cesedin Kimliğini Doğruladı

Güncelleme:
İsrail, Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla teslim edilen cesedin, yedek asker Lior Rudaeff'e ait olduğunu doğruladı. Gazze'de hala 5 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin dün Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim ettiği cesedin İsrailli esire ait olduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, dün teslim alınan cesedin kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi.

Cesedin İsrailli esirlerden, subay rütbesinde yedek asker Lior Rudaeff'e ait olduğu ve ailesinin cenaze işlemleri için bilgilendirildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde halihazırda 5 İsrailli esirin cesedinin kaldığı tahmin ediliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesi Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail, Kızılhaç aracılığıyla 2 Kasım'da 3, 4 ve 5 Kasım'da da birer İsrailli esir cesedini teslim almıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
