İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi için Hamas'ın teslim olması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Gendelman ayrıca, Hamas'ın yok edilmesiyle Gazze'nin gelişeceğini iddia etti.

İsrail, Hamas'ın teslim olması ve esirlerin serbest bırakılması şartıyla saldırıları durdurabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas'ın "teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi.

Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.

Gendelman, "Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas'ın teslim olması gerekiyor." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı "bir an önce tutuklamak" amacıyla, "evini kuşattığını" iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar'ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrailli Sözcü ayrıca, "Hamas'ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini" ileri sürdü.